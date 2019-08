Pakistan: almeno 8 morti per i monsoni

ISLAMABAD, 10 AGO - Almeno otto persone sono morte e oltre 20 sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore durante violente piogge monsoniche in diverse parti del Pakistan. Lo fa sapere la Protezione civile del Khyber Pakhtunkhwa. Le autorità hanno fatto sapere che vittime e danni si sono registrati in alcune aree remote della provincia ma anche a Karachi, la capitale della provincia di Sindh, dove sono morte due persone. Si tratta del secondo passaggio dei monsoni sulla zona. In quello precedente nella sola Karachi erano morte almeno 20 persone, in maggioranza folgorate durante temporali e tempeste elettriche. Danni si sono registrati anche nel Kashmir, ma finora non si hanno dati certi. L'ufficio meteo prevede piogge fino al 12 agosto.