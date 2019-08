Tanzania, 57 morti in furto carburante

ROMA, 10 AGO - Strage in Tanzania: almeno 57 persone che cercavano di raccogliere il carburante da un'autocisterna nei pressi della cittadina di Morogoro, in Tanzania, sono rimaste uccise dall'esplosione del combustibile. Lo riferiscono i media locali. Raccapriccianti le immagini della tragedia pubblicate sui social media. L'autocisterna aveva avuto un incidente schiantandosi contro alcuni alberi: la popolazione è accorsa armata di taniche per raccogliere il carburante. Poi l'esplosione.