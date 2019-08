Gaza: Israele, 4 i terroristi uccisi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 AGO - Un "grave attentato" è stato sventato stamane al confine fra Gaza ed Israele quando militari della brigata Golani sono riusciti a sventare in extremis l'infiltrazione di "4 terroristi palestinesi", che sono rimasti uccisi sul terreno. Con sé avevano fucili kalashnikov, bombe a mano e lanciarazzi Rpg. Lo ha reso noto la radio militare israeliana secondo cui è possibile che intendessero anche compiere un rapimento. Secondo l'emittente pare che gli uccisi fossero inquadrati nell'ala militare di Hamas, anche se finora non c'è in merito una conferma definitiva. Se fossero riusciti nei loro intenti - ha aggiunto - quella odierna sarebbe stata probabilmente una giornata di guerra.