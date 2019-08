Ex premier Thailandia è cittadina serba

BELGRADO, 8 AGO - L'ex premier thailandese Yingluck Shinawatra, condannata nel suo Paese a cinque anni di prigione per corruzione, è diventata cittadina serba. Lo scrive il settimanale di Belgrado "Nedeljnik", precisando che la cittadinanza serba le è stata concessa in una sessione del governo di Belgrado il 27 giugno. La decisione del governo afferma che Yingluck Shinawatra è diventata cittadina serba in base alla legge e che concederle la cittadinanza "sarebbe di interesse per la Repubblica di Serbia". Yingluck Shinawatra è stata la prima donna a guidare il governo thailandese, dal 2011 al 2014, quando le fu tolto l'incarico secondo una decisione della Corte costituzionale. Suo fratello Thaksin Shinawatra è stato Primo Ministro della Thailandia dal 2001 al 2006 e in contumacia è stato condannato a due anni di carcere per abuso d'ufficio. Thaksin Shinawatra ha la cittadinanza del Montenegro dal 2009. (ANSA)