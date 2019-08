Esplosione a Kabul, almeno 34 feriti

KABUL, 7 AGO - Una forte esplosione ha scosso questa mattina la capitale afghana Kabul, e una fitta nube di fumo copre il cielo. Una autobomba avrebbe colpito degli uffici di polizia nel distretto numero 6. Le ambulanze sono accorse nel luogo dell'esplosione, avvenuta in un'area densamente popolata. Finora 34 persone ferite, tra cui molte donne, sono state trasportate in ospedale. Lo scoppio poche ore dopo tre diverse operazioni anti Isis messe a segno dalle forze speciali afghane in due quartieri di Kabul.