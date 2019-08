Cina, 'India inaccettabile sul Kashmir'

ROMA, 6 AGO - L'India dovrebbe "evitare azioni" nel Jammu e Kashmir che potrebbero complicare le questioni nella regione. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese in una nota, commentando la decisione dell'esecutivo indiano di revocare lo statuto speciale al Kashmir. Pechino ha dichiarato che "l'India ha continuato a minare la sovranità territoriale della Cina modificando unilateralmente la sua legge nazionale", e ha descritto la decisione di Nuova Delhi di riorganizzare il Ladakh come Unione territoriale come "inaccettabile". La riorganizzazione del Jammu e Kashmir "è una questione interna riguardante il territorio dell'India. L'India non commenta gli affari interni di altri Paesi e si aspetta gli altri Paesi facciano altrettanto", ha dichiarato il ministero degli Esteri indiano, rispondendo a Pechino.