Ex dirigente fa causa a Tinder, molestie

LOS ANGELES, 6 AGO - Una ex dirigente del sito di incontri Tinder ha fatto causa alla società e al suo ex amministratore delegato, sostenendo che l'uomo l'avrebbe aggredita sessualmente e che la società l'avrebbe licenziata in risposta alla sua denuncia. Rosette Pambakian ha dichiarato nella causa intentata presso la corte superiore di Los Angeles che l'ex amministratore delegato di Match Group e Tinder, Gregory Blatt, avrebbe tentato di approcciarla pesantemente durante una festa aziendale nel 2016 in un hotel di Los Angeles. La donna sarebbe andata con due amici di lavoro in una stanza dell'albergo al piano superiore per allontanarsi da Blatt, che però l'avrebbe raggiunta e avrebbe tentato di baciarla senza consenso.