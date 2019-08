Pakistan, rischi guerra da crisi Kashmir

ROMA, 6 AGO - Il primo ministro del Pakistan Imran Khan ha dichiarato che gli ultimi sviluppi nel Kashmir potrebbero portare a una guerra convenzionale tra India e Pakistan, causando conseguenze gravi per il mondo intero. "Temo che possano iniziare la pulizia etnica in Kashmir per spazzare via la popolazione locale", ha detto Khan in Parlamento. "Ci attaccheranno e noi risponderemo e la guerra potrebbe andare in entrambe le direzioni. Nessuno la vincerà e avrà gravi conseguenze per il mondo intero".