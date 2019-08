15enne inglese scomparsa in Malaysia

SEREMBAN, (MALAYSIA), 6 AGO - La polizia della Malaysia sta cercando, con l'aiuto di un elicottero e dei cani, una ragazza inglese di 15 anni, di Londra, scomparsa tre giorni fa da una riserva naturale del Paese. La famiglia di Nora Quoirin ha detto che la giovane, domenica, non era nella sua camera da letto al resort Dusun nello Stato meridionale di Negeri Sembilan. La finestra era aperta, e si indaga per un sospetto crimine. La polizia ha detto di non aver trovato tracce di colluttazione o violenza. Il capo della polizia distrettuale Mohamad Nor Marzukee Besar ha aggiunto che i soccorritori hanno perlustrato le aree circostanti il resort fino alle 3 di oggi, ma non hanno trovato alcun indizio che potesse aiutare a capire cosa sia successo alla ragazza. Le operazioni di ricerca nella fitta giungla che circonda il resort hanno coinvolto oltre 150 persone e sono riprese al sorgere del sole con un elicottero e cani da fiuto.