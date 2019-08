Forze Haftar, 'non colpiti i civili'

ROMA, 5 AGO - Le forze del maresciallo Khalifa Haftar smentiscono, citate dalla Bbc, di aver preso di mira dei civili a Marzuq, confermando un bombardamento aereo con un drone sulla cittadina, ieri in tarda serata. Secondo i media filo-Haftar, il raid ha preso di mira "mercenari ciadiani", come vengono definiti i miliziani del gruppo etnico Tabu, in conflitto con le forze del maresciallo, con combattimenti violenti registrati da sabato. Il bilancio del bombardamento è salito a 43 morti e 51 feriti.