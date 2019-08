Strage El Paso, Mexico minaccia azioni

WASHINGTON, 5 AGO - Il Messico minaccia azioni legali contro gli Usa dopo la strage di El Paso, accusando l'amministrazione Trump di non aver adeguatamente protetto i propri cittadini in quello che il ministro degli esteri Marcelo Ebrard ha definito "un attacco terroristico contro messicani innocenti". Almeno 7 quelli rimasti uccisi nella sparatoria e 9 i feriti. "Il presidente mi ha chiesto di assicurare che l'indignazione del Messico si traduca in efficaci, rapide ed energiche azioni mirate a ristabilire un'adeguata protezione dei cittadini messicani negli Stati Uniti, ha affermato Ebrard.