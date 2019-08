Timori altre stragi, maxi operazione Fbi

WASHINGTON, 5 AGO - Il direttore dell'Fbi Chris Wray ha ordinato una vasta operazione su tutto il territorio nazionale per sventare nuove minacce di stragi di massa dopo i massacri di El Paso e di Dayton. Lo rendono noto alcuni media americani citando fonti dell'agenzia investigativa federale. Una task force nel quartier generale del bureau a Washington supervisionerà tutte le informazioni provenienti da ogni angolo degli Usa. La preoccupazione principale è quella di atti di violenza per emulare le sparatorie in Texas e in Ohio.