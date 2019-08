Auto causa esplosione al Cairo, 17 morti

ROMA, 5 AGO - Sono saliti ad almeno 17 i morti e 32 i feriti per l'esplosione all'Istituto nazionale per il Cancro del Cairo. Lo ha affermato un portavoce del ministero della Salute precisando che lo scoppio è stato provocato da un'automobile lanciata conromano e ad alta velocità contro altre vetture davanti all'edificio, innescando una forte esplosione. Il ministero ha ordinato lo stato di allerta "per gestire la situazione e assicurare la migliore assistenza possibile alle persone coinvolte". Sul posto sono state inviate 42 ambulanze per trasportare i feriti all'ospedale Nasser. Il ministro della Salute Hala Zayed ha visitato i feriti per accertarsi delle loro condizioni e ha ordinato che sia prestata loro ogni cura di cui abbiano bisogno. "Una unità di crisi è stata istituita per gestire ogni possibile sviluppo della tragedia", ha aggiunto.