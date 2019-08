Portogallo: incendio a 100 km Lisbona

LISBONA, 4 AGO - Circa 500 vigili del fuoco stanno domando un incendio divampato ieri nella città di Tomar a circa 100 chilometri a nord-est della Lisbona. L'agenzia di protezione civile portoghese ha dichiarato che i pompieri sono stati messi a disposizione dei pompieri oltre 100 veicoli antincendio e tre velivoli. Il portavoce dei vigili del fuoco Mário Silvestre ha dichiarato ai media locali che "le fiamme sono al 90% sotto controllo". A luglio i vigili del fuoco in Portogallo hanno avuto bisogno di quattro giorni per estinguere un grande incendio che ha causato 39 feriti. Nel 2017 gli incendi in Portogallo hanno ucciso almeno 106 persone, fatto che ha indotto le autorità ad attuare misure più severe di prevenzione. Nel 2018 non ci sono state vittime a causa di incendi.