Siria: Asma Assad guarita dal cancro

BEIRUT, 4 AGO - La moglie del presidente siriano Bashar al Assad ha annunciato di essere "completamente" guarita dal cancro al seno che le era stato diagnosticato un anno fa. In questi mesi Asma, 43 anni, è stata vista in un ospedale militare, talvolta con il marito accanto, e ad alcuni eventi pubblici. Ieri sera, in un'intervista alla tv pubblica, ha annunciato la sua guarigione e incoraggiato le donne a sottoporsi regolarmente a controlli.