Nuova protesta ad Hong Kong

ROMA, 3 AGO - Nuova marcia contro il governo e per la democrazia ad Hong Kong dove migliaia di persone stanno percorrendo le strade di Mong Kok, un quartiere densamente popolato e conosciuto come la zona dello shopping nell'ex colonia britannica. L'atmosfera, riferisce la Cnn, è al momento tranquilla ma alcuni manifestanti stanno distribuendo maschere anti-gas dopo che le proteste delle scorse settimane sono sfociate in violenti scontri con la polizia che ha usato gas lacrimogeni in più di un'occasione per disperdere la folla. Nel frattempo, i ristoranti del quartiere stanno offrendo bevande e cibo gratis ai manifestanti tra i quali ci sono molte famiglie con i bambini. Intanto, al Victoria Park di Causeway Bay, si sta svolgendo una manifestazione di sostegno alla polizia.