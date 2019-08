Texas, dem rilanciano controllo su armi

LAS VEGAS, 4 AGO - I candidati democratici alle elezioni presidenziali del 2020, dopo la strage di El Paso, hanno espresso la loro indignazione per l'aumento degli omicidi di massa nel Paese puntando il dito contro la National Rifle Association e i suoi sostenitori al Congresso. "Non è solo per quanto accaduto a el Paso; è successo tante volte", ha detto il senatore Bernie Sanders parlando con altri 18 candidati alla Casa Bianca in Nevada rivolgendosi al più grande sindacato nazionale degli impiegati pubblici. "In tutto il mondo la gente guarda gli Stati Uniti e si chiede cosa stia succedendo, qual è la situazione della salute mentale in America, dove ancora una volta stiamo assistendo a un indescrivibile orrore". Sanders ha poi accusato la leadership dei repubblicani al Senato di essere "più preoccupata di compiacere la NRA che pronta ad ascoltare la maggioranza del popolo americano". Ha poi attribuito al presidente Donald Trump la responsabilità di sostenere una legislazione di buon senso sulla sicurezza delle armi.