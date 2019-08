Hong Kong: strappata bandiera della Cina

HONG KONG, 3 AGO - Un manifestante pro democrazia ad Hong Kong, è salito su un palo ed ha strappato la bandiera cinese per poi gettarla nel famosa Victoria Harbour, la baia dell'ex colonia britannica. La manifestazione, contro il governo locale e contro quello di Pechino, era iniziata in modo pacifico ma sta proseguendo lungo un percorso non autorizzato dalla polizia, quindi c'è il rischio che aumenti la tensione.