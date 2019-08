Studentessa marketing è Miss Venezuela

CARACAS, 2 AGO - Thalía Olvino, una giovane studentessa di marketing, 19 anni, è diventata la nuova Miss Venezuela e rappresenterà il paese quest'anno a Miss Universo, il concorso che dovrebbe svolgersi a dicembre e nel quale il Paese ha vinto sette corone. Olvino, alta 1,78 e rappresentante dello stato venezuelano di Delta Amacuro, è stata eletta giovedì sera in un evento durato poco più di tre ore e trasmesso sul canale privato Venevisión. La ragazza ha vinto contro Melissa Jiménez, dello stato occidentale di Zulia (al confine con la Colombia), che rappresenterà il Paese nel concorso Miss International. In ordine decrescente, le candidate degli stati di Apure, Monagas e del Distretto capitale hanno completato la classifica dei cinque finalisti. A differenza di altri anni, e per la prima volta in 67 anni del concorso, le 'misure' delle candidate non sono state annunciate, poiché gli organizzatori hanno assicurato che la bellezza della donna non è determinata dal busto o fianchi ma per le capacità e il talento.