Mosca, nuove sanzioni? nessuna sorpresa

MOSCA, 2 AGO - La Russia non è sorpresa dal secondo giro di sanzioni imposte dagli Usa per il caso Skripal. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov sottolineando d'inquadrare queste misure "nel contesto delle elezioni presidenziali americane del 2020" e dunque per ragioni di "politica interna". Lo riporta Interfax.