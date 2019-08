Usa ritirano migliaia truppe Afghanistan

NEW YORK, 2 AGO - L'amministrazione Trump si prepara a ritirare migliaia di truppe dall'Afghanistan in cambio di concessioni dai talebani nell'ambito di un accordo preliminare per mettere fine alla guerra che va avanti da quasi 18 anni. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. L'accordo, che impone ai talebani di trattare un più ampio accordo di pace direttamente con il governo afgano, potrebbe ridurre il numero delle truppe dalle attuali 14.000 unità a 8.000-9.000 unità.