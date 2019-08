Usa 2020: virale il 'malarkey' di Biden

WASHINGTON, 1 AGO - "A bunch of malarkey", un' infinità di sciocchezze: nel dibattito tv con i candidati presidenziali dem Joe Biden ha rispolverato ieri sera questa espressione a lui cara, con un desueto slang irlandese-americano che significa appunto sciocchezze, balle. Ed è subito diventato virale sui social, con commenti prevalentemente ironici. Ma l'ex vicepresidente ha usato la parola 'malarkey' decine di volte da quando è sulla scena pubblica: da un comizio a Philadelphia in vista delle presidenziali del 1988 al dibattito del 2012 con Paul Ryan, quando zittì il rivale che criticava l'amministrazione Obama proprio come ha fatto ieri: "stai dicendo un'infinità di sciocchezze", gli disse.