Turchia:a fine anno arrivo missili russi

ISTANBUL, 1 AGO - La consegna del secondo lotto di componenti del sistema missilistico russo di difesa antiaerea S-400 alla Turchia "potrebbe cominciare a fine anno" e il trasferimento sarà completato nel 2020. Lo ha riferito il responsabile dell'industria della Difesa turca, Ismail Demir, precisando che la nuova fase prevede "diversi passi, tra cui la coproduzione, il trasferimento di tecnologia e l'integrazione dei software". Il primo lotto di S-400 è stato consegnato il mese scorso alla base aerea Murted di Ankara. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha fissato ad aprile 2020 la data prevista per la piena operatività dei missili. Gli Stati Uniti si oppongono con forza a questa operazione, ritenendola una minaccia per i sistemi Nato, e hanno già annunciato l'esclusone della Turchia dal programma dei suoi cacciabombardieri F-35. Washington potrebbe anche decidere di infliggere ad Ankara le sanzioni Caatsa, previste dal 2017 per chi fa affari strategici con Mosca.