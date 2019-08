Ebola: Congo,'riaperta frontiera Ruanda'

KINSHASA, 1 AGO - La presidenza del Congo ha detto questo pomeriggio che il confine con il Ruanda è stato riaperto dalle autorità ruandesi, che poche ore prima avevano detto di averlo chiuso per timore della diffusione del virus dell'Ebola. Il Congo aveva protestato per la decisione, affermando che andava contro le raccomandazioni delle autorità internazionali in materia sanitaria. La chiusura era stata decisa dopo la conferma del primo caso mortale di Ebola a Goma, città congolese vicino al confine con il Ruanda.