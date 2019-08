Russia: aerei induci-pioggia per incendi

MOSCA, 1 AGO - Nel tentativo di combattere gli incendi in Siberia si procederà ad azioni di ingegneria climatica, ovvero inducendo in modo artificiale le precipitazioni con aerei modificati per spargere ioduro d'argento. Lo ha fatto sapere l'impresa federale Avialesokhrana in una nota, ripresa da Interfax. I tentativi d'indurre le precipitazioni saranno fatti nel territorio di Krasnoyarsk e nella regione di Irkutsk. "Oggi - spiega la compagnia - un aereo da ricognizione meteorologica Antonov An-26 è decollato da Irkutsk e si è diretto verso il nord della regione, dove sono state riportate condizioni idonee per le piogge artificiali, che possono aiutare a combattere gli incendi nella zona".