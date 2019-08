Russia,10 turisti scomparsi da 24 luglio

MOSCA, 1 AGO - Un gruppo di turisti di San Pietroburgo è scomparso nel Mar Bianco nella regione russa della Carelia. Dieci persone avrebbero dovuto tornare sulla terraferma il 29 luglio, ma da allora non ci sono stati contatti con loro. Lo ha detto il dipartimento regionale del ministero delle Emergenze. "Il contatto è stato perso con un gruppo di dieci turisti a Belomorsk: non si hanno notizie di loro dal 24 luglio, il loro viaggio avrebbe dovuto concludersi il 29 luglio", ha detto il servizio stampa del ministero. I turisti che viaggiavano in cinque canoe hanno dichiarato ai soccorritori il 24 luglio di essere a conoscenza dell'avvicinarsi di una tempesta e che avevano abbastanza cibo e acqua potabile per aspettare che finisse. I parenti dei turisti scomparsi hanno detto di sperare che si siano rifugiati su una delle isole nella zona per attendere la fine della tempesta. Attualmente ci sono forti venti in mare: l'operazione di ricerca inizierà non appena il tempo lo permetterà. Lo riporta la Tass.