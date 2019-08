Emergenza alluvioni in Inghilterra

LONDRA, 1 AGO - Dopo il gran caldo di giovedì scorso, scatta l'emergenza delle alluvioni in una parte del Regno Unito. L'area colpita è quella dell'Inghilterra del nord, inclusi alcuni sobborghi della Grande Manchester, dopo la pioggia caduta a catinelle a partire da domenica e lunedì: 19 millilitri in poche ore, secondo i calcoli del Met Office. Gli effetti sono stati pesanti: case e capannoni allagati, persone in difficoltà costrette ad affidarsi a barche di fortuna e ai soccorsi dei pompieri, problemi al traffico automobilistico e a quello ferroviario. I treni che collegano l'aeroporto di Manchester con Wilmslow, nel Cheshire, sono bloccati, mentre quelli lungo la linea Skipton-Carlisle dovrebbero essere ripristinati in giornata. Chiusa inoltre per un tratto ai veicoli la strada A555. Il Met Office ha diffuso una serie di allarmi nelle ultime ore e l'allerta per ulteriori possibili tracimazioni di corsi d'acqua resta in vigore in 17 punti diversi.