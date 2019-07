Polonia: Maas, Germania ha debito morale

VARSAVIA, 31 LUG - La Germania sente la responsabilità morale per l'enorme danno arrecato alla Polonia occupata durante la seconda guerra mondiale, ma non ha nessun dovere di garantire risarcimenti finanziari. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas a Varsavia. Il ministro degli Esteri polacco Jacek Czaputowicz ha affermato che i polacchi hanno la sensazione di non essere stati adeguatamente risarciti per i torti subiti in tempo di guerra. Il governo di destra della Polonia ha dichiarato che sta valutando le perdite e prevede di chiedere un risarcimento dalla Germania. Maas ha affermato che i crimini nazisti sono stati una fonte di "vergogna", per lui personalmente e per tutti i tedeschi e che la sua presenza alle celebrazioni di questi giorni ne è stata espressione. Ma il ministro ha anche sottolineato che per la Germania la questione delle riparazioni è "chiusa dal punto di vista giuridico".