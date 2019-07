Usa: corpo di Dillinger sarà riesumato

WASHINGTON, 30 LUG - Il corpo di John Dillinger, uno dei gangster più famosi dell'America degli anni '30, interpretato anche da Johnny Depp nel film Public Enemie del 2009, sarà riesumato a metà settembre, oltre 85 anni dopo la sua uccisione da parte dell'Fbi. Il dipartimento della sanità dell'Indiana ha approvato a inizio luglio la richiesta del nipote Michael C. Thompson. Nessuna spiegazione, ma l'ipotesi è che nel cimitero di Crown Hill non sia sepolto il cadavere di Dillinger, come sostiene Susan Sutton, una storica dell'Indiana Historical Society. Tra le leggende, anche quella che l'Fbi sia caduto in un tranello e abbia ucciso un altro uomo. La riesumazione non sarà facile. Il padre del boss fece ricoprire la bara con quattro lastre di cemento e rottami di ferro, per il timore che il corpo fosse profanato o addirittura trafugato. Dillinger era in cima alla lista dei ricercati dell'Fbi, sospettato con la sua banda di aver ucciso una decina di persone nella sanguinarie rapine di banche durante la Grande depressione.