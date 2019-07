Ue: von der Leyen a Madrid, vede Sanchez

BRUXELLES, 31 LUG - Prosegue il tour nelle cancellerie europee della neo presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che oggi è a Madrid. "Incontro con il nostro grande team europeo della Commissione europea a Madrid - ha scritto in un tweet l'ex ministra della Difesa tedesca -. In attesa di incontrare il premier Pedro Sanchez per discutere le mie linee guida politiche e gli argomenti di particolare importanza per la Spagna come l'Europa sociale, i cambiamenti climatici, la migrazione, la Conferenza d'Europa e gli equilibrio di genere". Ieri von der Leyen era a Zagabria in Croazia e venerdì sarà invece a Roma.