Iran: ridurremo ancora impegni nucleare

ISTANBUL, 31 LUG - "Allo stato attuale, e finché l'Europa non prenderà le misure necessarie, l'Iran andrà avanti con la terza fase della riduzione dei suoi impegni" dell'accordo sul nucleare del 2015, prevista a inizio settembre. Lo ha detto al termine di una riunione del governo a Teheran il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif. "Instex è uno strumento per implementare gli impegni dell'Europa dopo il ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare. È ovvio - ha aggiunto Zarif - che questo meccanismo non può funzionare con l'approvazione degli Stati Uniti. Deve essere una misura europea. Gli europei devono avere il coraggio di rispettare i propri impegni e non adeguarsi alle richieste degli Usa. Ne abbiamo discusso" domenica scorsa "all'incontro a Vienna dei membri del Jcpoa", l'intesa sul nucleare.