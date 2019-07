Terremoto magnitudo 5,9 in El Salvador

ROMA, 31 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 5,9 é stata registrata oggi in El Salvador, 24 km a sud della cittadina di La Libertad: secondo l'Istituto geofisico americano (Usgs) il sisma ha colpito ad una profondità di 72,5 km. Per ora non si registrano danni o vittime.