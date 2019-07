Gb:Haya chiede tutela corte contro nozze

LONDRA, 30 LUG - La principessa Haya, consorte in fuga dell'emiro di Dubai Mohammed al-Maktoum, ha invocato di fronte all'Alta Corte di Londra "un ordine di protezione contro il matrimonio forzato" dei figli in apertura oggi della contesa legale che la oppone al marito. Lo hanno reso pubblico in serata i media britannici, dopo essere stati autorizzati dal giudice. L'istanza presentata da Haya, figlia del defunto re Hussein di Giordania, chiede l'affidamento dei figli della coppia (una bambina di 11 anni e un bambino di 7), misure di tutela da parte delle autorità britanniche contro potenziali "azioni brutali" da parte del marito e uno specifico ordine di protezione in relazione alla possibile imposizione agli stessi bambini di un matrimonio forzato futuro. La principessa è assistita nella causa da Fiona Shackleton, avvocato fra i più noti in Gb, già legale dell'erede al trono Carlo nel divorzio da Diana. L'emiro ha invece scelto Helen Ward, che ha rappresentato fra gli altri Guy Ritchie nel divorzio da Madonna.