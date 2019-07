Svezia: inizia processo a rapper Usa

STOCCOLMA, 30 LUG - Il rapper americano A$AP Rocky, incriminato per avere aggredito un uomo a Stoccolma il 30 giugno scorso durante la sua tournee europea, si è dichiarato oggi non colpevole, affermando di avere agito per legittima difesa. Il 30enne, il cui vero nome è Rakim Mayers, è stato arrestato il tre luglio insieme a due altre persone, una delle quali - la sua guardia del corpo - è stata poi rilasciata. L'aggressione era stata in parte ripresa in un video pubblicato da TMZ in cui si vede il rapper scaraventare un giovane a terra per poi colpirlo ripetutamente con pugni. Giovedì scorso, dopo avere visto le immagini del video e ascoltato le deposizioni dei testimoni oculari, il pubblico ministero ha respinto la tesi della legittima difesa. Nei giorni scorsi il presidente americano Donald Trump ha attaccato il premier svedese Stefan Lofven per la sua "incapacità di agire" nella vicenda del rapper, di cui aveva chiesto la liberazione.