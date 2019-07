Afghanistan: almeno 50 talebani uccisi

KABUL, 30 LUG - Almeno 52 talebani armati sarebbero rimasti uccisi in attacchi via aria e terra sferrati dalle forze armate afghane nella provincia di Baghlan la scorsa notte. Il comando del nord Pamir ha annunciato che i caccia A-29 dell'aeronautica afghana hanno bombardato le posizioni dei talebani nell'area di Tapa-e-Qarghan di Baghlan uccidendo 52 militanti. "Gli attacchi aerei hanno anche ucciso almeno 20 militanti dell'unità cecchino di talebani e ferito altri 10 dello stesso gruppo, mentre oltre 30 altri talebani hanno ucciso in uno scontro con forze afgane nell'area di Tapa-e-Qarghan", ha aggiunto la nota. I talebani hanno confermato il pesante scontro nell'area di Tapa-e-Qarghan di Pul-e-Khumri, vicino alla capitale Baghlan. Il loro portavoce Zabihullah Mujahid, in una dichiarazione, ha confermato che durante l'operazione della scorsa notte 13 combattenti talebani sono stati uccisi.