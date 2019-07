Libro di Trump Jr. sull'odio di sinistra

NEW YORK, 29 LUG - Donald Trump Jr diventa scrittore. L'opera prima del figlio maggiore del presidente degli Stati Uniti sarà in libreria dal 5 novembre e sarà intitolata "How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us' (Come la sinistra prospera sull'odio e ci vuole azzittire). Il libro sarà in vendita ad un anno dalle elezioni presidenziali americane, e Trump vi descrive i 'trucchi' che la sinistra usa - a suo giudizio - per calunniare i conservatori e spingerli fuori dalla discussione pubblica. "Questo è un libro - ha twittato lo stesso Donald Trump jr - che le elite della sinistra non leggeranno". Sempre secondo una descrizione del libro, Trump jr parlerà anche di come le estati da bambino nella Cecoslovacchia comunista, paese di origine della madre Ivana Trump, abbiano formato le sue idee politiche. Il libro di Trump jr segue quello della sorella Ivanka che nel maggio del 2017 pubblicò 'Women Who Work' (Donne che lavorano).