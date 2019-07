Zapata ritenterà traversata della Manica

PARIGI, 29 LUG - L''uomo volante' Franky Zapata vuole già riprovarci. Dopo il flop della settimana scorsa, il francese ex campione del mondo di jet ski intende ritentare il sorvolo della Manica, dalla Francia alla Gran Bretagna, a bordo della sua minuscola 'flyboard' - la tavola volante da lui inventata. "Non vuole fermarsi a un fallimento. Riproverà questo fine settimana. O venerdì, o sabato o domenica, dipenderà dalle previsioni del tempo", annuncia il suo ufficio stampa, assicurando che "Franky è pronto". Questo fine settimana lo ha passato interamente a Marsiglia "per riparare il suo materiale" finito in acqua insieme a lui. Dopo il fallito exploit di giovedì scorso, il quarantenne originario di Marsiglia è stato 'ripescato' dalle unità di soccorso che lo seguivano durante la trasvolata, poi riaccompagnato in patria a bordo del rimorchiatore militare "L'Abeille Languedoc".