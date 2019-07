Orban, il regime illiberale è una realtà

BUDAPEST, 29 LUG - "Il regime illiberale, in Ungheria, è compiuto. Il nostro obiettivo, nei 15 anni a venire, è lottare contro il liberalismo in Europa". Lo ha annunciato il premier nazionalpopulista Viktor Orban, tornando dalla Romania, dove ha partecipato ad un evento culturale della minoranza magiara. Si tratta dello stesso evento, in cui, nel 2014, Orban disse per la prima volta di voler costruire "un regime illiberale".