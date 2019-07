'Occidente alimenta proteste Hong Kong'

PECHINO, 29 LUG - Alcuni politici occidentali stanno alimentando la protesta a Hong Kong nella speranza di mettere in difficoltà la Cina e impedirne il suo sviluppo: lo ha detto Yang Guang, portavoce dell'ufficio del Gabinetto per gli affari di Hong Kong e Macao commentando le continue dimostrazioni nella regione amministrativa speciale cinese. Questi tentativi, ha proseguito, non serviranno a niente perché Pechino non tollererà interferenze esterne negli affari dell'ex colonia britannica. Il portavoce non ha fatto nomi di persone o Paesi.