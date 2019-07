Brooklyn: De Blasio,basta pistole strada

NEW YORK, 28 LUG - "Faremo il possibile per la sicurezza della comunità e per rimuovere le pistole dalle strade". Lo twitta il sindaco di New York, Bill de Blasio, commentando la sparatoria a Brooklyn. Finora non è stato eseguito alcun arresto in connessione alla sparatoria, che ha causato un morto e 11 feriti. Lo afferma il capo della polizia di New York, James O'Neill, precisando che sei dei feriti sono stati dimessi dall'ospedale.