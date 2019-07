Cc ucciso, 'Usa forniranno assistenza'

NEW YORK, 27 LUG - Le autorità americane forniranno l'assistenza appropriata ai due connazionali accusati dell'omicidio del carabiniere a Roma. Il Dipartimento di Stato, riferiscono alcune fonti, è al corrente della situazione e offrirà "l'assistenza appropriata", come avviene in tutti i casi simili di americani fermati all'estero. "Siamo pronti - si legge sul sito del Dipartimento di Stato Usa - ad assistere cittadini incarcerati e le loro famiglie nei limiti della nostra autorità in linea con le leggi internazionali e straniere". "Siamo a conoscenza della notizia - conferma l'ambasciata americana a Roma- . Quando un cittadino degli Stati Uniti viene detenuto all'estero, l'ambasciata o il consolato sul posto forniscono l'assistenza consolare necessaria", ha detto il responsabile. Intanto la stampa Usa, nel riportare la notizia, rimanda alla vicenda di Amanda Knox.