Pakistan: 10 soldati uccisi in attacchi

ISLAMABAD, 27 LUG - Almeno dieci soldati pachistani sono stati uccisi oggi in due attacchi di miliziani armati. Sei militari sono morti in un'incursione dal vicino Afghanistan rivendicata dall'organizzazione Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), i talebani pachistani. Il raid ha preso di mira una pattuglia delle guardie di frontiera vicino a Gurbaz, nell'area tribale del North Waziristan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (KP) Il secondo attacco, non rivendicato, è avvenuto nella provincia del Baluchistan, dove un commando ha aperto il fuoco contro militari delle guardie di frontiera uccidendone quattro, tra i quali un capitano.