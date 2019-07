Johnson, Brexit un'occasione economica

ROMA, 27 LUG - La Brexit rappresenta "una enorme opportunità economica", ma è stata trattata come un "evento climatico ostile" da Theresa May. Lo afferma il premier britannico, Boris Johnson, durante un discorso a Manchester, il primo fuori da Westminster, dove il leader dei tory si è impegnato a lanciare nuovi investimenti nelle aree che hanno votato a favore della Brexit. Johnson ha detto inoltre che intensificherà i negoziati sugli accordi commerciali post Brexit e istituirà porti liberi per dare impulso all'economia.