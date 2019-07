Trump a Apple, no a deroghe su dazi Cina

NEW YORK, 26 LUG - "Ad Apple non sarà concessa nessuna esenzione dai dazi per i componenti del Mac pro prodotti in Cina. Produceteli negli Stati Uniti e non avrete dazi". Lo twitta il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il presidente è poi intervenuto anche sui rapporti tra Google e Pechino: "Potrebbero esserci o non esserci timori di sicurezza nazionale sui rapporti fra Google e la Cina - afferma in un altro tweet -. Se c'è un problema lo scopriremo, mi auguro sinceramente che non ci sia".