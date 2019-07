Cile, in migliaia a cortei pro aborto

SANTIAGO DEL CILE, 26 LUG - Migliaia di persone, per lo più donne, tra cui molte giovani immigrate, hanno marciato a Santiago del Cile e a Valparaiso con lo slogan 'L'aborto libero sarà antirazzista o non sarà'. L'iniziativa, ha indicato Radio Cooperativa, è stata organizzata dal 'Coordinamento femminista in lotta', ed è coincisa con la Giornata internazionale della donna afrolatina, afrocaraibica e della diaspora, e si è conclusa nelle due città con qualche incidente minore. In un comunicato le organizzatrici hanno sottolineato che, a partire dal riconoscimento e rispetto delle lotte delle donne afrodiscendenti in Cile, "oggi, la lotta antirazzista unita a quella dell'aborto libero si manifesta contro le politiche razziste, xenofobe e misogene che lo Stato cileno, ed in particolare questo governo di destra e neoliberale, hanno introdotto nel nostro Paese". La legge in Cile autorizza l'aborto solo quando la vita o la salute della madre sono in pericolo o quando la gravidanza è frutto di uno stupro.