Downing Street a Ue, deal va rinegoziato

LONDRA, 26 LUG - Boris Johnson fa sul serio: vuole "cercare un accordo" con l'Ue sulla Brexit, ma solo a patto di poter rinegoziare l'intesa raggiunta da Buxelles con Theresa May e di superare il backstop sul confine irlandese, altrimenti il Regno "uscirà" comunque. Lo ha ribadito un portavoce di Downing Street. "Non ho date" di nuovi colloqui, ha detto, ma "le basi per discutere sono chiare: l'accordo di recesso non passerà in Parlamento e va riaperto". Johnson "sarà energico nel cercare un (nuovo) deal, ma se un deal non è possibile, noi usciremo".