Erdogan,pronti a comprare caccia non Usa

ISTANBUL, 26 LUG - "Voi non ci date gli F-35? Bene, scusatemi, ma in questo caso prenderemo misure al riguardo e ci rivolgeremo ad altri". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, riferendosi alla decisione degli Stati Uniti di escludere Ankara dal programma dei suoi cacciabombardieri F-35 a seguito dell'acquisto dei missili russi S-400. Mosca ha già offerto in alternativa i suoi jet Su-35. Nessuna "minaccia o sanzione" impedirà alla Turchia di "garantire la sua sicurezza", ha aggiunto Erdogan, confermando che "in primavera potremo cominciare a utilizzare attivamente" i missili russi. "Qualunque sia l'esito delle discussioni con gli Stati Uniti sulla creazione di una zona di sicurezza alla frontiera siriana, noi siamo determinati a distruggere il corridoio terrorista a est dell'Eufrate", ha poi aggiunto Erdogan, riferendosi alle milizie curde dell'Ypg, che sono sostenute dagli Usa nel nord-est della Siria.