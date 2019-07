Caldo: revocata allerta rossa a Parigi

PARIGI, 26 LUG - Fine dell'allerta rossa caldo decretata mercoledì in 20 dipartimenti francesi, tra cui Parigi e la sua banlieue: è quanto riferisce Météo France, annunciando un crollo drastico delle temperature, a cominciare dal quadrante ovest della Francia e l'arrivo dei temporali. Ieri, nella capitale è stato battuto il record storico di caldo, con il termometro che si è spinto fino a 42,6 gradi. 'Canicule' eccezionale anche in altre città come Troyes (41,8 gradi) o Lille (41,5 gradi). Per la prima volta, Parigi e il suo hinterland sono state dichiarate in 'allerta rossa', il livello massimo sulla scala di Météo France, che equivale ad un'"allerta sanitaria" per l'insieme della popolazione. Il governo aveva invitato la cittadinanza a evitare o limitare al massimo gli spostamenti, optando, per quanto possibile, per il telelavoro mentre la SNCF - la compagnia ferroviaria francese - ha chiesto di rinviare i viaggi verso Parigi e nelle zone dichiarate in allerta rossa.