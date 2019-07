Algeria: 'punto riferimento strategico'

ROMA, 25 LUG - "Punto di riferimento strategico per l'Italia e per l'Europa" l'Algeria "sta sperimentando un momento di transizione politica molto importante in modo pacifico". Lo ha evidenziato l'ambasciatore d'Italia ad Algeri, Pasquale Ferrara, parlando con l'ANSA a margine della XIII conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. Cruciale dal punto di vista regionale, l'Algeria "rimane un partner assolutamente fondamentale del nostro paese e un punto di ancoraggio di tutte le politiche strategiche per il Mediterraneo e il Medio Oriente", ha quindi rimarcato l'ambasciatore Ferrara.