Alessandro: Vietnam è partner importante

ROMA, 25 LUG - "Il Vietnam è un partner particolarmente importante per l'Italia, soprattutto dal punto di vista economico e commerciale, con un interscambio che cresce da due anni a doppia cifra e una presenza imprenditoriale in aumento: un centinaio le imprese italiane presenti". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano in Vietnam, Antonio Alessandro, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. "Le recenti visite del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e del premier Giuseppe Conte hanno aperto nuove prospettive - ha aggiunto -: ricordo l'importante accordo sull'energia siglato a Roma di recente e la recentissima scoperta di gas da parte dell'Eni nelle concessioni al largo del Paese. Sviluppi importanti che aprono nuove prospettive che l'industria italiana deve cogliere e sfruttare al massimo".